Пожар под Ригой тушат уже несколько часов

СЕГОДНЯ 08:44 2018-06-29T08:44:25+03:00

Очевидцы рассказывают, что языки пламени и черный столб дыма видно за много километров от места ЧП. Фото: Facebook/ Ксения Рамм

Из-за крупного пожара на складе с химикатами под Ригой местным жителям советуют закрыть окна и не выходить на улицу

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В ночь на пятницу, 29 июня, вспыхнул крупный пожар под Ригой: в расположенном в 15 километрах от латвийской столицы городе Олайне загорелся склад с химическими отходами.

Очевидцы рассказывают, что языки пламени и черный столб дыма видно за много километров от места ЧП, слышны хлопки. Люди публикуют видео пожара в соцсетях.

Огонь уже несколько часов тушат более 30 пожарных расчетов, на помощь коллегам в Олайне прибыли огнеборцы из Риги и Елгавы, сообщает радиостанция Baltkom со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу республики. Пока полностью справиться с огнем не удается.

Уточняется, что возгорание произошло на территории сервиса «BAO», где хранятся опасные химические отходы. Власти Латвии обратились к жителям столицы и ее окрестностей с призывом плотно закрыть окна в своих домах и по возможности не выходить на улицу.

Стоит отметить, что Олайне называют «городом химиков», там расположены несколько предприятий химической промышленности.

Ранее сайт kp.ru писал, как латвийские пожарные спасли человека благодаря своему «умению думать вне рамок». Они на лету поймали мужчину, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже.