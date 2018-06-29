2018-06-29T09:07:17+03:00
Происшествия

ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

А также «в полной мере сотрудничать» в расследовании трагедии
Дарья ИВАШКИНА
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Малайзийский Boeing 777 в июле 2014 года был сбит в небе над ДонбассомМалайзийский Boeing 777 в июле 2014 года был сбит в небе над ДонбассомФото: REUTERS
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Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за крушение малайзийского Boeing 777 на Украине в июле 2014 года. Кроме того, в одобренных в пятницу, 29 июня, заключениях евросаммита, прошедшего в минувший четверг в Брюсселе, также содержится призыв к РФ «в полной мере сотрудничать» в расследовании трагедии.

«Евросовет <...> призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности», - говорится в документе, опубликованном на сайте Европейского совета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения МН17, заявила, что самолет был сбит «Буком», который якобы принадлежал Вооруженным силам (ВС) России.

В Минобороны РФ опровергли эту версию, заверив, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал границу с незалежной. А российский МИД назвал обвинения ССГ в причастности нашей страны к крушению малайзийского Boeing голословными и вызывающими сожаление.

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