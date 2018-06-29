СЕГОДНЯ 09:26 2018-06-29T09:26:35+03:00

СМИ сообщили, что ракета «Булава» принята на вооружение ВМФ Фото: кадр с видео

Надежность баллистических ракет была подтверждена в ходе прошедших в текущем году испытаний [видео]

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В пятницу, 29 июня, появилась информация о том, что ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» принят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.

Как выяснили журналисты, надежность «Булавы» была подтверждена в ходе прошедших в текущем году испытаний. По словам источника в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК), ранее военные успешно выполнили программу контрольных стрельб, заданную министерством обороны РФ.

«Программа контрольных стрельб полностью и успешно выполнена, надежность "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение», - сказал собеседник ТАСС, добавив, что соответствующее решение уже принято, а необходимые документы подписаны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае этого года крейсер «Юрий Долгорукий» запустил четыре «Булавы» по полигону Кура на Камчатке. Как тогда отмечалось, стрельбы прошли из подводного положения.