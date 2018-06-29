В 2018 году россияне уже набрали микрокредитов на 110 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2018-06-29T09:59:41+03:00

Россияне за неполный 2018 года взяли на себя более 11 миллионов займов на сумму 110 миллиардов рублей в различных микрофинансовых организациях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты связывают это с закрытием ряда банковских отделений и недостатком денег у населения

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Российские граждане за неполный 2018 год взяли на себя более 11 миллионов займов на сумму 110 миллиардов рублей в различных микрофинансовых организациях. Об этом свидетельствуют данные МФО «Домашние деньги».

Уточняется, что объем выданных микрокредитов растет уже третий год подряд. Количество же оформленных займов с января по март выросло на 19%, а их сумма – на 17%. При этом, средняя сумма кредита в 2018 году составила порядка 10,5 тысяч рублей.

Представители МФО подчеркивают, востребованность подобных займов обусловлена закрытием ряда банковских отделений и недостатком денег у населения. Чаще всего россияне оформляют займы на текущее потребление, а также на реструктурирование предыдущих банковских кредитов.

Как приводится из отчета, активнее всего берут микрокредиты жители Москвы, Московской области, а также Башкортостана.

Эксперты склонны считать, что такая тенденция будет иметь дальнейшее продолжение. И портфель МФО будет продолжать увеличиваться.

«Населению требуются средства для текущих нужд. Кроме того, МФО — одна из последних возможностей для граждан исправить кредитную историю, чтобы затем получить займ в банке», - считает руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

Экономист уверена, займы МФО могут стать альтернативой банковским кредитам в потребительском сегменте на ближайшие несколько лет, если не больше, сообщает газета «Известия».