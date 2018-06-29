Вывоз мусора для россиян подорожает на 12%

СЕГОДНЯ 10:13 2018-06-29T10:13:38+03:00

Это произойдет в начале 2019 года, по окончанию "мусорной реформы"

Изменить размер текста: A A

В среднем по России на 12 % увеличится оплата ЖКУ в части вывоза и утилизации мусора. Одновременно с этим рост общей суммы за коммунальные услуги для россиян составит порядка 1%.

Как поведали в ассоциации «Чистая страна», которая совместно с профильными российскими министерствами работает над изменениями в части оплаты услуг ЖКХ, повышение платежей произойдет с 1 января 2019 года. Именно тогда реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вступит в силу.

Уточняется, что российские регионы до 1 мая текущего года должны были выбрать оператора, который будет заниматься вывозом мусора. До 1 июля — установить новые тарифы для населения.

После окончания «мусорной реформы» услуги по выводу и утилизации ТКО будут исключены из работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, а расходы будут прописывать отдельной строкой в платежных документах.

Комментируя грядущие изменения, эксперты полагают, что расходы россиян при этом увеличатся незначительно. Так, каждый гражданин будет платить в среднем на 30 руб больше в месяц, сообщает газета «Известия».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, с 1 июля в России поднимется плата за жилищно-коммунальные услуги. Повышение в целом по стране произойдет на 4%.