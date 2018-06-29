СМИ узнали, что Трамп предлагал Франции выйти из Евросоюза

СЕГОДНЯ 10:09 2018-06-29T10:09:18+03:00

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В пятницу, 29 июня, в западных СМИ появилась информация о том, что в конце апреля президент США Дональд Трамп, обсуждая вопросы торговли со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Белом доме, предлагал главе Пятой республики выйти из Евросоюза.

Как рассказали изданию Washington Post европейские правительственные источники, в случае выхода из сообщества американский лидер якобы обещал Парижу двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в США с государственным визитом. Его самолет приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс, расположенной неподалеку от Вашингтона, 23 апреля. А уже на следующий день в Белом доме состоялась встреча главы Пятой республики с американским коллегой Дональдом Трампом.