2018-06-29T10:09:18+03:00
В мире

СМИ узнали, что Трамп предлагал Франции выйти из Евросоюза

По некоторым данным, американский лидер обещал Парижу выгодный торговый договор
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп (слева) и французский лидер Эммануэль МакронПрезидент США Дональд Трамп (слева) и французский лидер Эммануэль МакронФото: REUTERS
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В пятницу, 29 июня, в западных СМИ появилась информация о том, что в конце апреля президент США Дональд Трамп, обсуждая вопросы торговли со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Белом доме, предлагал главе Пятой республики выйти из Евросоюза.

Как рассказали изданию Washington Post европейские правительственные источники, в случае выхода из сообщества американский лидер якобы обещал Парижу двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в США с государственным визитом. Его самолет приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс, расположенной неподалеку от Вашингтона, 23 апреля. А уже на следующий день в Белом доме состоялась встреча главы Пятой республики с американским коллегой Дональдом Трампом.

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