В Москве 30 июня и 1 июля закроют участок Филёвской линии от "Киевской" до "Кунцевской"
30 июня и 1 июля в Москве участок голубой ветки метрополитена от станции "Киевская" до "Кунцевской" закроют на вход и выход в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
В субботу и воскресенье не будут работать "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская".
С остановки "Киевская" можно будет проехать по Арбатско-Покровской и Кольцевой линиям, а с "Кунцевской" по Арбатско-Покровской, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада.
Кроме того, для удобства пассажиров, в эти дни будут ходить бесплатные автобусы КМ, которые пройдут по маршруту закрытых станций.
Станции возобновят свою работу в привычном режиме в понедельник, 2 июля, в 05:30 (время московское).
Напомним, что ремонтные работы начались на Филёвской линии 21 октября 2017 года. В планах было оборудовать станции лифтами для инвалидов и обновить все старые конструкции.