В Москве 30 июня и 1 июля закроют участок Филёвской линии от "Киевской" до "Кунцевской"

СЕГОДНЯ 10:19 2018-06-29T10:19:12+03:00

По этому маршруту будут следовать бесплатные автобусы

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30 июня и 1 июля в Москве участок голубой ветки метрополитена от станции "Киевская" до "Кунцевской" закроют на вход и выход в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

В субботу и воскресенье не будут работать "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская".

С остановки "Киевская" можно будет проехать по Арбатско-Покровской и Кольцевой линиям, а с "Кунцевской" по Арбатско-Покровской, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада.

Кроме того, для удобства пассажиров, в эти дни будут ходить бесплатные автобусы КМ, которые пройдут по маршруту закрытых станций.

Станции возобновят свою работу в привычном режиме в понедельник, 2 июля, в 05:30 (время московское).

Напомним, что ремонтные работы начались на Филёвской линии 21 октября 2017 года. В планах было оборудовать станции лифтами для инвалидов и обновить все старые конструкции.