2018-06-29T10:29:27+03:00
Общество

Суд закрыл процесс по возврату переданных Улюкаеву 2 млн долларов

Рассмотрение дела было остановлено по просьбе Федеральной службы безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава Минэкономразвития Алексей УлюкаевЭкс-глава Минэкономразвития Алексей УлюкаевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Замоскворецкий суд Москвы закрыл процесс по возврату двух миллионов долларов, которые бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев получил в качестве взятки. Такое решение было принято по просьбе Федеральной службы безопасности.

В пятницу, 29 июня, в зале суда проходит заседание по данному вопросу. Улюкаев принимает участие в рассмотрении дела по видеосвязи, заявитель - генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов, явился лично. Заседание проходит в закрытом режиме по избежание утечки секретной информации.

Сообщается, что прокурор уже поддержал просьбу ФСБ о закрытии процесса, тогда как сам Улюкаев "категорически против" этого, передает ТАСС.

Напомним, что в декабре 2017 года Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение своего ведомства, которое позволило компании приобрести госпакет акций "Башнефти". Вся сумма была признана вещественным доказательством, передает сайт kp.ru.

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