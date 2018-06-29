Встреча Путина и Трампа пройдет в городе-спутнике Хельсинки

СЕГОДНЯ 10:54 2018-06-29T10:54:37+03:00

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Американо-российский саммит на высшем уровне с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет не с самом Хельсинки, как утверждалось накануне, а в городе Вантаа, который является спутником столицы Финляндии.

Об этом 29 июня рассказал мэр финской столицы Ян Вапаавуори.

"С большой вероятностью встреча Путина и Трампа пройдет в Вантаа. Если она пройдет в Вантаа, в мире всё равно будут говорить, что она прошла в Хельсинки", - приводит слова мэра Вапаавуори финское издание Helsingin Sanomat .

В то же время, мэр финской столицы выразил уверенность, что в любом случае историческая встреча российского и американского лидеров принесет пользу всему столичному региону Финляндии.

"Будет много туристов, ясно, что центральных отелей будет недостаточно для гостей. Многие выиграют от этого", — сказал мэр, подчеркнув, что в мире не так много мест, где можно провести подобные саммиты в кратчайшие сроки, и выбор на Финляндию пал вполне закономерно.

28 июня стало известно, что встреча президента России владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа пройдет 16 июля в Финляндии. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня. По результатам переговоров будет подписано совместное заявление и дана специальная пресс-конференция для журналистов.

Вантаа находится всего в нескольких километрах севернее финской столицы Хельсинки. Большинству туристов этот городок вполне знаком - в нем находится международный аэропорт.