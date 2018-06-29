Замглавы МИД: «Столкновения между российскими и американскими военными в Сирии быть не может»

СЕГОДНЯ 10:56 2018-06-29T10:56:58+03:00

Он подчеркнул, что Москва призывает скоординироваться и действовать против террористов вместе

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что столкновения между российскими и американскими военными в Сирии быть не может. По его словам, Москва наоборот планирует скоординировать действия и работать против террористов вместе с США.

"Столкновений, прямой конфронтации быть не может, это исключено. Напротив, мы приглашаем всех к тому, чтобы вместе вести скоординированные действия против террористов", - подчеркнул Сергей Вершинин.

Он отмечает, что подобный подход связан с тем, что у России и США существует «хороший и надежный канал деконфликтинга» по военной линии. Замминистр обращает внимание на то, что обмен информацией по северо-западу Сирии и координация с помощью амманского центра происходит между Россией, США и Иорданией.

"Мы взаимодействуем с ними, координируемся с ними, в том числе, с помощью амманского центра, где мы, американцы и иорданцы обмениваемся информацией, речь идет о северо-западе Сирии", - говорит замглавы МИД.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о предстоящем саммите США-Россия, по итогам которого президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин планируют подписать совместный документ.