2018-06-29T10:55:27+03:00
В мире

США усомнились в готовности Китая к разрешению торговых споров

Как заявил американский посол в КНР, Вашингтон хочет видеть реальные действия со стороны Пекина «сейчас, а не через три или пять лет в будущем»
Дарья ИВАШКИНА
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США усомнились в готовности Китая к разрешению торговых споровСША усомнились в готовности Китая к разрешению торговых споровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол США в Китае Терри Бранстед, выступая в пятницу, 29 июня, на открытии финансового саммита Института международных финансов КНР, заявил, что Вашингтон сомневается в готовности Пекина к принятию мер для разрешения торговых споров. По его словам, две страны «по-прежнему заперты в спирали торговых противоречий».

«Власти США сомневаются в готовности Китая к принятию мер и к достижению долгосрочных результатов в урегулировании торговых споров с США», - сказал Бранстед. При этом он пояснил, что, по мнению Вашингтона, власти Поднебесной постоянно откладывают принятие мер. Между тем Соединенные Штаты хотят видеть реальные действия со стороны КНР «сейчас, а не через три или пять лет в будущем».

Также американский посол подчеркнул, что Вашингтону и Пекину еще предстоит урегулировать много вопросов. В частности, вопросы, касающиеся «нетарифных барьеров, защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий», передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно, что США в скором времени введут ограничения инвестиций для «крадущих технологии» стран.

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