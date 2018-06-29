2018-06-29T11:05:52+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Инфантино: ЧМ-2018 по футболу меняет западное восприятие России

Глава ФИФА подвел итоги проведения группового этапа мундиаля
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава ФИФА Джанни Инрфантино в парке футбола на Красной площадиГлава ФИФА Джанни Инрфантино в парке футбола на Красной площадиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвел итоги группового этапа Чемпионат мира по футболу-2018, который ознаменовал собой своеобразный экватор мирового футбольного первенства. Со слов футбольного функционера, своей безупречной подготовкой и проведением мундиаля - меняет восприятие страны, особенно на Западе.

"Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой", - сказал Инфантино во время своего выступления на форуме "Спорт и будущее" в Москве

В продолжении темы, глава ФИФА подчеркнул, что "праздник в России стал праздником для всего мира".

В четверг, 28 июня, завершился групповой турнир Чемпионата мира по футболу-2018 в России. После одного дня перерыва, уже в субботу, 30 июня состоятся первые матчи 1/8 финала. Российская сборная выйдет на поле 1 июня и сразится за путевку в 1/4 финала с признанными футбольными грандами, командой Испании. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве проходит прощание с поэтом Андреем Дементьевым
МИД РФ прокомментировал решение ЕС о продлении антироссийских санкций
"Бесперспективно": В ГД прокомментировали возможное продление ЕС антироссийских санкций
Хакеры создали новый вирус, чтобы воровать деньги у владельцев Android
США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех средств массового уничтожения
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
В Токио совершил аварийную посадку южнокорейский боинг
Кабмин намерен упростить валютный контроль при экспорте ряда товаров
Голодец рассказала о будущем построенных к ЧМ-2018 спортивных объектов
Правительство предложило частично компенсировать стоимость путевок в Россию
ЕС обязался выделить €500 млн в рамках сокращения притока мигрантов
Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов
Рэпер Дрейк представит неизданную композицию Майкла Джексона
Рэпер XXXTentation предвидел свою смерть в последнем клипе
Суд вернул генералу ФСБ в отставке $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки
Стали известны сроки введения в России электронных трудовых книжек
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США
Замглавы МИД: «Столкновения между российскими и американскими военными в Сирии быть не может»
США усомнились в готовности Китая к разрешению торговых споров
Встреча Путина и Трампа пройдет в городе-спутнике Хельсинки
ЕС разработает новый механизм введения санкций за применение химоружия
Новая встреча в астанинском формате по Сирии пройдет в Сочи 30-31 июля
Суд закрыл процесс по возврату переданных Улюкаеву 2 млн долларов
В Москве 30 июня и 1 июля закроют участок Филёвской линии от "Киевской" до "Кунцевской"
Осужденный за мошенничество Олег Навальный вышел из колонии
Вывоз мусора для россиян подорожает на 12%