Инфантино: ЧМ-2018 по футболу меняет западное восприятие России

СЕГОДНЯ 11:05 2018-06-29T11:05:52+03:00

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Президент ФИФА Джанни Инфантино подвел итоги группового этапа Чемпионат мира по футболу-2018, который ознаменовал собой своеобразный экватор мирового футбольного первенства. Со слов футбольного функционера, своей безупречной подготовкой и проведением мундиаля - меняет восприятие страны, особенно на Западе.

"Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой", - сказал Инфантино во время своего выступления на форуме "Спорт и будущее" в Москве

В продолжении темы, глава ФИФА подчеркнул, что "праздник в России стал праздником для всего мира".

В четверг, 28 июня, завершился групповой турнир Чемпионата мира по футболу-2018 в России. После одного дня перерыва, уже в субботу, 30 июня состоятся первые матчи 1/8 финала. Российская сборная выйдет на поле 1 июня и сразится за путевку в 1/4 финала с признанными футбольными грандами, командой Испании. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.