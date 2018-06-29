2018-06-29T11:06:15+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США

Россиян просят быть внимательнее при выборе направлений для отдыха
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В некоторых штатах США зафиксировали вспышку гепатитаВ некоторых штатах США зафиксировали вспышку гепатитаФото: Максим ШИПЕНКОВ
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Роспотребнадзор предупредил жителей нашей страны о вспышке гепатита А на территории некоторых татов Америки. В частности, опасное заболевание распространилось в штате Огайо. В настоящее время известно о 79 случаях заболевания, 58 пострадавших госпитализированы.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

Как отметили в Роспотребнадзоре, экспертиза показала, что факторами риска распространения заболевания является употребление наркотиков и несоблюдение правил личной гигиены.

Добавим, что случаи заболевания гепатитом А были зафиксированы и в других штатах. В том числе в Индиане, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Здесь с прошлого года ко врачам с симптомами заболевания обратились порядка двух тысяч человек, передает телеканал «360».

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