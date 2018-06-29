Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США
Роспотребнадзор предупредил жителей нашей страны о вспышке гепатита А на территории некоторых татов Америки. В частности, опасное заболевание распространилось в штате Огайо. В настоящее время известно о 79 случаях заболевания, 58 пострадавших госпитализированы.
«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».
Как отметили в Роспотребнадзоре, экспертиза показала, что факторами риска распространения заболевания является употребление наркотиков и несоблюдение правил личной гигиены.
Добавим, что случаи заболевания гепатитом А были зафиксированы и в других штатах. В том числе в Индиане, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Здесь с прошлого года ко врачам с симптомами заболевания обратились порядка двух тысяч человек, передает телеканал «360».