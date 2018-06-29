2018-06-29T11:15:48+03:00
Общество

Суд вернул генералу ФСБ в отставке $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки

Адвокат бывшего министра экономического развития уже заявил о намерении обжаловать это решение
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший министр экономического развития Алексей УлюкаевБывший министр экономического развития Алексей УлюкаевФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 29 июня, Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова о возврате двух миллионов долларов, переданных бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки.

«Вернуть денежные средства, изъятые при проведении оперативного эксперимента у Улюкаева, по принадлежности», - цитирует судью Ларису Семенову «Интерфакс». Стоит отметить, что суд в своем постановлении сослался на приговор в отношении экс-главы Минэкономразвития, в котором также была определена и судьба вещественных доказательств.

Между тем адвокат Улюкаева уже заявил о намерении обжаловать это решение.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года экс-министра экономического развития России признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов и приговорили его к восьми годам заключения. При этом вся сумма была признана вещественным доказательством.

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