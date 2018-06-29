Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов

СЕГОДНЯ 11:24 2018-06-29T11:24:16+03:00

Она говорила с детьми по-испански, спрашивала их о друзьях и смотрела, как они рисуют и играют

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Жена президента США Дональда Трампа Меланья посетила центр содержания детей-мигрантов в Аризоне 28 июня.

Первая леди посетила три комнаты, в которых живут дети, понаблюдала за тем, как они рисуют и играют в конструкторы. Также она недолго поговорила с ними на испанском языке. Меланья спросила у одной из девочек о впечатлениях от центра и побеспокоилась, есть ли у нее друзья, на что получила утвердительный кивок ребенка.

Всего в центре содержится 121 ребенок: 33-м из них до пяти лет, а 61 ребенок находится в возрасте от 6 до 11 лет.

В центре содержания детей-мигрантов есть большой двор, детская площадка, бассейн и баскетбольный корт. Однако, возле центра недовольные приездом Меланьи поставили еще и огромную надувную куклу ее мужа — президента США Дональда Трампа.

Как передает газета The Hill, первая леди страны также приняла участие в семинаре, посвященном незаконной иммиграции, где ей сообщили статистику задержаний на границе: за один день, 27 июня, 1,6 тысячи человек, более 500 их которых прибывали семьями, были задержаны.

Напомним, что ранее Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику мужа, признавшись, что не может смотреть на разлученные семьи мигрантов. По ее словам, несмотря на обязательное исполнение законов, иногда стоит следовать зову сердца.

20 июня 2018 года Дональд Трамп подписал указ о запрете на разлучение семей нелегальных иммигрантов. Также он обязал министров внутренней безопасности и обороны подобрать места для жилья пойманных семей.