Правительство предложило частично компенсировать стоимость путевок в Россию

СЕГОДНЯ 11:30 2018-06-29T11:30:21+03:00

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В правительстве намерены стимулировать развитие туризма в России путем частичного субсидирования поездок как российских, так иностранных туристов. 29 июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с Российским экспортным центром проработать вопрос компенсации части стоимости турпутевок.

"Органам федеральной исполнительной власти совместно с АО "Российский экспортный центр" при подготовке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" продолжить проработку вопросов его финансового обеспечения, в том числе имея в виду финансовое обеспечение по следующим направлениям стимулирование въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержка сертификации и адаптации услуг", — следует из перечня поручений, размещенных на сайте правительства России.

В то же время, за счет каких средств будут вестись компенсации турпутевок, госказны или региональных бюджетов, в распоряжении главы правительства России не говорится.

К слову, самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха в 2018 году в России стали туры в Москву и Подмосковье, по Золотому Кольцу, в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, так также республику Карелия.