Голодец рассказала о будущем построенных к ЧМ-2018 спортивных объектов

СЕГОДНЯ 11:39 2018-06-29T11:39:32+03:00

Как заявила вице-премьер, стадионы будут использоваться для развития детского спорта и организации музыкальных концертов

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Вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец рассказала, как будут использоваться объекты, построенные в нашей стране для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как заметила политик, есть стадионы, волноваться о которых не приходится. Это «Зенит», «Лужники» и «Спартак». Однако по ряду спортплощадок «вопрос существует». При этом Голодец отметила, что абсолютно на всех объектах предусмотрено развитие детского спорта. Кроме того, стадионы планируется использовать для организации музыкальных концертов.

«По ряду стадионов вопрос существует, мы рассматриваем и календарь всех спортивных событий, и календарь культурных событий, потому что это важно. Спортплощадки открывают возможность для гастролей хороших групп, коллективов, которые собирают большие аудитории. <...> Для абсолютно всех объектов предусмотрено развитие детского спорта», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Как уточнила Голодец, в настоящее время в правительстве обсуждается федеральная программа по развитию и использованию спортивной инфраструктуры. «Практически все стадионы будут в нее входить, кроме центральных», - добавила политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне о том, как будет использоваться инфраструтура, подготовленная к ЧМ-2018, после его проведения, говорил президент России Владимир Путин. Глава нашего государства тогда вспомнил опыт Олимпийских игр 2014 года в Сочи.