Кабмин намерен упростить валютный контроль при экспорте ряда товаров

СЕГОДНЯ 11:43 2018-06-29T11:43:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство России рассматривает возможность упрощения или полной отмены валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров и услуг. Такое заявление сделали в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть данную инициативу в рамках проектных мастерских, организуемых Российским экспортным центром.

Также будут проработаны возможность упрощения регулирования внешней торговли, в частности, в таможенной сфере, введение стимулирующего налогового режима при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг, сокращение сроков возмещения НДС и упрощение регулирования производства при поставке продукции на экспорт.

Рассмотрением вопросов налогового стимулирования новых экспортных производств займутся Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз совместно с РЭЦ. Предложения должны быть представлены правительству до 17 августа 2018 года.

Между тем, Минэнерго, Минфиу и Минпромторг должна подготовить свои наработки по наращиванию экспорта продукции нефтегазохимии до 26 июля, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Напомним, что в марте этого года для предпринимателей были упрощены также требования валютного контроля при оформлении операций с валютой. Сайт kp.ru писал о том, что банки перестали требовать у экспортеров оформления паспортов сделок и справок.