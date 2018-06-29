Новая волна трансферных слухов: Головин перейдет из ЦСКА в "Челси"
Показавший фантастическую игру и забивший мяч-красавец под занавес матча Россия — Саудовская Аравия на ЧМ-2018 полузащитник российской сборной Александр Головин будет защищать цвета лондонского "Челси". Как пишут ряд футбольных СМИ, игрок московского ЦСКА уже дал свое согласие на переход в английский клуб.
Теперь российскому и английскому клубам осталось утрясти финансовый вопрос. Армейцы хотят получить за 22-летнего хавбека не менее 30 миллионов евро.
Александр Головин выступает за ЦСКА с 2015 года и был признан лучшим игроком армейцев по итогам минувшего сезона. Полузащитник сыграл 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.
На домашнем ЧМ-2018 хавбек сыграл против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), забив в первой игре гол, а также отдав две голевые и одну предголевую передачи.
Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" заинтересовался российским игроком и готов был выложить за Головина 20 миллионов евро. Кроме того, интерес к российскому полузащитнику проявляли "Арсенал" и "Барселона".