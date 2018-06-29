2018-06-29T12:49:41+03:00
Происшествия

Первые дни июля принесут москвичам грозы и дожди

Однако жаркая погода сохранится
Александра БУРОВА
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Первые дни июля принесут в Москву грозы и дождиПервые дни июля принесут в Москву грозы и дождиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Центральном федеральном округе 30 июня и 1 июля ожидается ухудшение погодных условий: жителям региона стоит ожидать дожди, местами сильные, грозы и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Москве и Московской области температура воздуха однако не сильно опустится - до 22-27 градусов.

Такие метеорологические условия вызваны тем, что в субботу к столичному региону приблизится атмосферный фронт с запада. На его волне над северо-западом Черного моря образуется циклон, который в воскресенье, поднимаясь на север, выйдет на запад Центрального федерального округа.

Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Днём, завершающим период солнечной и сухой погоды станет пятница - 29 июня. Днём воздух прогреется до 28-30 градусов, ветер ожидается не сильный - 4-9 метров в секунду.

Заметим, что начало июня тоже не радовало жителей столицы хорошими погодными условиями. Москвичи встретили лето вместе с сильным ветром и грозами.

Остаётся надеяться, что как и в июне, осадки не долго продержатся и к нам скорее вернётся комфортная погода.

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