2018-06-29T13:39:23+03:00
Политика

Косачев объяснил почему ЕС решил продлить санкции против России

По мнению сенатора, сообщество просто не видит способа отметить ограничительные меры, не потеряв при этом лицо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Константин КосачевСенатор Константин КосачевФото: Архив "КП"
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Европейский союз вновь продлил антироссийские санкции лишь потому, что не видит способа их отмены без потери собственного достоинства. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, сейчас в международном сообществе наблюдается разброс мнений от "железобетонной" Польши, которая уверена в необходимости введения санкций против РФ, до "всё более сомневающейся Италии". При этом все больше стран склоняются к позиции последней, которая осознает "бессмысленность" ограничительных мер и их давление на европейский бизнес.

"Нет никаких сомнений, что, если бы у сторонников отмены санкций появились бы хоть какие-то аргументы, какой-то повод пересмотреть санкционирую политику, сохранив лицо Евросоюзу, решение тут же оказалось бы иным", - написал сенатор в своем аккаунте в Facebook.

Косачев подчеркнул, что у ЕС нет и никогда не появится аргументов по якобы нелегитимности присоединения Крыма к России, поэтому эта часть санкционного пакета либо приобретёт имманентный характер, либо будет снята после официального признания статуса полуострова российским. Как осуществить последнее, не потеряв лицо, опять же "головная боль Брюсселя", однако существующая полиция по данному вопросу "слишком уж сильно противоречит" европейским ценностям, заявил член Совфеда,

Что касается второй части пакета, касающейся Минских договоренностей, то ее отмене активно препятствуют противники России, которые делают так, чтобы у Киева не было реальной мотивации эти соглашения выполнять.

"Нынешнее решение ЕС, увы, не про Россию, а про Украину. Де-факто ей и далее позволяется саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям антироссийски настроенной части Евросоюза", - подытожил Косачев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 29 июня появилась информация о достигнутой лидерами стран-членов Евросоюза договоренности продлить антироссийские экономические санкции еще на шесть месяцев.

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