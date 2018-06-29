Извержение вулкана на Бали: Ростуризм предупредил российских туристов

СЕГОДНЯ 13:42 2018-06-29T13:42:06+03:00

Ростуризм предупредил об извержении вулкана на Бали Фото: REUTERS

Из-за извержения вулкана на Бали был закрыт международный аэропорт "Нгурах-Рай"

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29 июня на Бали закрыли международный аэропорт "Нгурах-Рай" из-за активации вулкана на горе Агунг. Выбросы вулканического пепла достигли 2,5 тысяч метров.

О решении закрыть воздушную гавань 29 июня с 03.00 до 14.30 (с 22.00 мск в четверг до 09:30 мск в пятницу) написали в twitter-аккаунте службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

До 17.00 (12:00-мск) закрыты аэропорты на соседних островах Ява, Баньюванги и Джембер.

Статус ЧС в зоне вулкана до сих пор сохраняется на уровне "тревожного".

Ростуризм настоятельно советует всем отдыхающим и путешественникам учитывать информацию о временном закрытии аэропорта.

- Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся на Бали, а также планирующим поездку на остров в ближайшие дни, учитывать информацию о временном закрытии аэропорта Нгурах-Рай, следить за сообщениями местных властей и подтверждать у туроператоров даты вылета, - говорится на официальном сайте ведомства.

Также, в агенстве уточняют, что обращений от российских туристов после того, как началось извержение вулкана на Бали, не поступало.