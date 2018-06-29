Песков рассказал о том, кто должен оценивать работу Москальковой и Денисовой

СЕГОДНЯ 13:52 2018-06-29T13:52:43+03:00

В Кремле констатировали отсутствие понимания между омбудсменами России и Украины в вопросе посещения заключенных

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Ситуация вокруг посещения украинских и российских заключённых омбудсменами России и Украины довольно странная. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля на пресс-брифинге для журналистов 29 июня констатировал «полную раскоординацию» в действиях уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой и уполномоченного Верховной рады Людмилы Денисовой. Как он отметил, лидеры государств будут оценивать эффективность этой работы.

«Происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация», - посетовал Песков.

В подкрепление своих слов, представитель Кремля обратил внимание на то, что у Москальковой были определенные проблемы с посещением заключенных российских граждан, когда она находилась в Киеве. Что касается Денисовой, то, как отметил Песокв, омбудсмен приехала в Россию фактически без предварительного уведомления.

«Мы констатируем фактическую неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещения заключенных», — сказал пресс-секретарь президента России, добавив, что вызывает удивление концентрация интереса украинской стороны вокруг каких-то конкретных фамилий, а другие лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях на территории РФ, Киевом совершенно игнорируются.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко в телефонной беседе обсудили тематику посещения омбудсменами обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, а украинских в России.