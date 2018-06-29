2018-06-29T14:16:31+03:00
Экономика

ФАС не выявила нарушений в очередном росте тарифов ЖКХ

Среднее изменение платы на "коммуналку" по стране соответствует прогнозу социально-экономического развития России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Федеральная антимонопольная служба России не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХФедеральная антимонопольная служба России не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба России не выявила нарушений в очередной индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

"Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

В ФАС подчеркнули, что, несмотря на средний уровень повышения в 4%, в отдельных регионах могут быть разные проценты роста тарифов. Это связано с тем, что власти муниципальных образований сами устанавливают максимальные индексы. Поэтому конкретно ваш платеж за ЖКХ может увеличиться, как на 3%, так и на все 10%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как понять, законно ли вам подняли плату за воду, свет, газ, отопление и канализацию, что делать, если коммунальная служба вас все таки обсчитала.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пентагон разработал "говорящие листовки" для пропаганды
Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей бригадам скорой помощи
Власти Москвы заявили, что не имеют отношения к возможной отмене «Дня мертвых» на Красной площади
Правительство предложило хранить данные госслужащих и передавать их по запросу правоохранителям
Украина готова обменяться с Россией заключенными в формате "23 на 23"
Ребенок задохнулся в стиральной машинке во время игры в прятки
Саммит ЕС одобрил заключения по Brexit
Центробанк: Чемпионат мира-2018 может ускорить годовой рост ВВП
Роспатент удовлетворил заявку Telegram на регистрацию товарного знака
США пообещали ФРГ пока не вводить санкции против "Северного потока-2"
"Почта России" станет акционерным обществом
Минобороны: До конца года восемь Ту-160 и Ту-95МС пройдут ремонт и модернизацию
Стало известно о желании Трампа вывести США из Всемирной торговой организации
РЖД планирует сократить штат на 42 тысячи человек
Песков назвал вступление Македонии в НАТО суверенным делом страны
Эксперты объяснили отклоненную апелляцию "Нафтогаза" на приостановку решения Стокгольмского арбитража
К МКС отправилась многоразовая ракета-ноcитель Falcon 9
Россия не заплатит взнос в бюджет Совета Европы до конца года
Crazy in love Бейонсе признана лучшей песней века
Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения
Защита Улюкаева будет обжаловать возврат $2 млн Феоктистову
Песков рассказал о том, кто должен оценивать работу Москальковой и Денисовой