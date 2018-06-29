ФАС не выявила нарушений в очередном росте тарифов ЖКХ

СЕГОДНЯ 14:16 2018-06-29T14:16:31+03:00

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Федеральная антимонопольная служба России не выявила нарушений в очередной индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

"Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

В ФАС подчеркнули, что, несмотря на средний уровень повышения в 4%, в отдельных регионах могут быть разные проценты роста тарифов. Это связано с тем, что власти муниципальных образований сами устанавливают максимальные индексы. Поэтому конкретно ваш платеж за ЖКХ может увеличиться, как на 3%, так и на все 10%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как понять, законно ли вам подняли плату за воду, свет, газ, отопление и канализацию, что делать, если коммунальная служба вас все таки обсчитала.