2018-06-29T14:26:44+03:00
Политика

Россия не заплатит взнос в бюджет Совета Европы до конца года

По некоторым данным, соответствующее решение будет озвучено в ближайшее время
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В пятницу, 29 июня, появилась информация о том, что Россия не будет платить взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) как минимум до конца текущего года.

Как заявил журналистам источник в Совете Федерации, соответствующее решение уже принято и будет озвучено в ближайшее время. Ожидается, что СЕ не получит денег до тех пор, пока в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сохраняются русофобские настроения.

«Россия не будет платить свой взнос до тех пор, пока в ПАСЕ созданы дискриминационные условия для работы нашей делегации и регламент организации так и не претерпел изменений, о которых говорила российская сторона», - сказал собеседник РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году нашу страну лишили права голоса в ПАСЕ, а также запретили нашим парламентариям участвовать в работе руководящих органов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ответ РФ приостановила участие в деятельности ассамблеи и с 2016 года отказывается подавать заявку на подтверждение своих полномочий.

А в прошлом году Москва заблокировала треть своего взноса в Совет Европы, предназначенного для финансирования Парламентской ассамблеи. Таким образом, ПАСЕ лишилась 11 миллионов евро.

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