2018-06-29T14:30:05+03:00
В мире

К МКС отправилась многоразовая ракета-ноcитель Falcon 9

Ракета доставит на станцию продовольствие, материалы для научных исследований, а также робота-помощника с искусственным интеллектом
Денис СУХОВ
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Ракета-носитель Falcon 9Ракета-носитель Falcon 9Фото: NASA
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Компания SpaceX отправила к МКС ракету-носитель Falcon 9 c кораблем Dragon, который доставит на орбитальную станцию 2,7 тонны полезных грузов.

Ракета стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:42 по местному времени (12:42 мск). По данным НАСА, это уже 15-я миссия по отправке грузов на МКС, осуществляемая при помощи кораблей Dragon. На этот раз он доставит на станцию продовольствие, материалы для научных исследований и робота-помощника с искусственным интеллектом.

Робот-помощник CIMON. Иллюстрация: Airbus

Робот-помощник CIMON. Иллюстрация: Airbus

Этот интерактивный мобильный помощник для исследователей космоса носит название CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN). Робота разработала европейский концерн Airbus совместно с корпорацией IBM. Одна из целей его отправки на МКС — установить, может ли искусственный интеллект помочь экипажу снять стресс.

Кроме того, на борту Dragon находятся материалы, необходимые для исследований усовершенствованных методов полива растений и разработки более эффективных средств от рака. Ожидается, что корабль состыкуется с МКС уже 2 июля.

Отличительной особенностью Falcon 9 является возможность многократного использования отдельных элементов ракеты. В частности, в этот раз запуск осуществлялся при помощи уже летавшей первой ступени и корабля Dragon, который был на орбите в 2016 году.

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