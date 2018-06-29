2018-06-29T15:12:13+03:00
В мире

Ребенок задохнулся в стиральной машинке во время игры в прятки

Родителей мальчика могут обвинить в непредумышленном убийстве
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В городе Слупске, в Польше, трехлетний ребенок во время игры в прятки забрался в стиральную машинку и задохнулся, когда дверка за ним захлопнулась.

Трехлетний мальчик по имени Марсель решил развлечь свою старшую пятилетнюю сестру и предложи ей поиграть, пока родители были заняты своими делами. Во время игры в прятки, когда настал черед Марселя прятаться, он зашел в ванную комнату, закрыв за собой дверь и залез в стиральную машинку. Ребенок захлопнул сам себя и стал задыхаться.

Когда родители перестали слышать игру детей, то вместе с маленькой дочкой стали искать Марселя. Вскоре отец обнаружил его в стиральной машинке. Вытащив бездыханное тело сына, он тут же вызвал скорую помощь, но к моменту приезда врачей состояние Марселя стало критическим. Как сообщает издание Mirror, за его жизнь боролись в больнице медики, но через 6 часов мальчик все же умер.

Расследованием стала заниматься полиция, а родителей могут обвинить в непредумышленном убийстве ребенка.

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