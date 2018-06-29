Центробанк: Чемпионат мира-2018 может ускорить годовой рост ВВП

СЕГОДНЯ 15:10 2018-06-29T15:10:48+03:00

В ЦБ ожидают роста ВВП РФ во втором и третьем кварталах в диапазоне 1,1-1,6% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Банке России оценили влияние Чемпионата мира по футболу-2018 на средний прирост внутреннего валового продукта (ВВП). Экономисты регулятора считают, что он может достичь 0,1–0,2 процентного пункта в годовой темп прироста ВВП во втором квартале текущего года,

"По оценкам Банка России, вклад чемпионата мира может достичь 0,1–0,2 процентного пункта в годовой темп прироста ВВП во II квартале 2018 года", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Экономика", который цитирует РИА Новости.

В Центробанке отмечают, что данный фактор уже учтен в прогнозе ВВП, опубликованном в июньском выпуске доклада о денежно-кредитной политике. Как следует из доклада о ДКП, Банк России ожидает роста ВВП РФ во втором и третьем кварталах в диапазоне 1,1-1,6%.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Как стало известно ранее, фестиваль болельщиков FIFA в России посетили уже 5 миллионов человек.