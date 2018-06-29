Роспатент удовлетворил заявку Telegram на регистрацию товарного знака

СЕГОДНЯ 15:09 2018-06-29T15:09:03+03:00

В августе 2017 года служба отказала компании в регистрации товарного знака Telegram, однако сейчас пересмотрела свое решение

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Роспатент удовлетворил заявку компании Telegram Messenger LLP на регистрацию своего товарного знака. Соответствующее заключение поступило из коллегии ведомства.

Компания-владелец мессенджера подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака TELEGRAM еще 30 июня 2016 года. Однако в августе 2017-го служба отказала, сославшись но то, что данный термин является общепринятым и обозначает «текстовое сообщение для передачи средствами телеграфной связи».

В декабре прошлого года Telegram подала возражение на данное решение. Ведомство изучило представленные компанией материалы и пришло к выводу, что понятия «телеграмма» и «телеграф» претерпели на сегодняшний день серьезные изменения.

В частности, в своем заключении Роспатент ссылается на результаты исследования общественного мнения, которое проводилось в марте 2016 года Институтом социологии РАН.

«85% респондентов известно обозначение «TELEGRAM», использующееся для коммуникационных услуг, предоставляемых посредством смартфонов и планшетов. Респонденты ассоциируют данное обозначение с программными приложениями обмена сообщениями, шифрования и безопасной переписки для смартфонов и планшетов», - отметили в Роспатенте.

Таким образом, служба удовлетворила возражение Telegram и зарегистрировала соответствующий товарный знак.

Как сообщал сайт «КП», с апреля этого года Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к мессенджеру Telegram на основании решения Таганского суда Москвы. Причиной блокировки стал отказ компании передать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей.