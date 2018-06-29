2018-06-29T15:37:42+03:00
Политика

Правительство предложило хранить данные госслужащих и передавать их по запросу правоохранителям

Речь идет о сотрудниках служб, использующих оборудование в области информационно-коммуникационных технологий и государственные информационные системы
Денис СУХОВ
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Правительство предложило хранить данные госслужащих и передавать их по запросу правоохранителямПравительство предложило хранить данные госслужащих и передавать их по запросу правоохранителям
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Российское правительство предложило хранить личные данные сотрудников государственных ведомств в течение трех лет и передавать их по запросу правоохранительным органам в трехдневный срок.

Соответствующий проект закона «О связи» был направлен на рассмотрение Госдумы. Речь в нем идет о государственных служащих, использующих оборудование в области информационно-коммуникационных технологий и государственные информационные системы.

Среди данных, которые предлагается хранить — фамилия и имя, место жительства, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность.

В пояснительной записке к документу указывается, что проект разработан в целях создания условий «для использования информации о пользователях услугами связи, использующих оборудование (оконечное оборудование) госорганов при проведении мероприятий по обеспечению общественной безопасности, безопасности РФ». Также новый закон облегчит осуществление оперативно-розыскной деятельности.

Официальным представителе правительства при рассмотрении законопроекта выступит замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов.

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