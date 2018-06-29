Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей бригадам скорой помощи

СЕГОДНЯ 15:38 2018-06-29T15:38:30+03:00

Врио главы Тюменской области считает, что «скорая» станет еще более надежной и мобильной во благо жителей региона

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор на торжественной церемонии вручил бригадам скорой помощи ключи от 27 новых автомобилей. В их числе – 23 машины скорой помощи для учреждений Тюмени и юга области, а также центра медицинских катастроф и перинатальных центров. Ключи от четырех машин получили представители клиник Тюмени.

- Уверен, что наша скорая медицинская помощь станет еще более надежной и мобильной во благо жителей Тюменской области, - пояснил Александр Моор.

Всего автопарк скорой медицинской помощи Тюменской области пополнился на 137 автомобилей российского производства. 110 из них уже поступили в медицинские учреждения Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Голышманово, сел Исетское, Нижняя Тавда, Ярково, Вагай, Казанское и Уват, а также в филиалы районных больниц. Среди новых автомобилей – 23 машины скорой помощи марок ГАЗ, «Соболь» и «Форд», и 114 санитарных автомобиля ГАЗ, «Лада-Ларгус», УАЗ, «Соболь».