2018-06-29T16:07:27+03:00
В мире

Актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время митинга против политики Трампа

Звезда участвовала в женском марше за права мигрантов
Александра БУРОВА
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Сьюзан Сарандон арестовали в ВашингтонеСьюзан Сарандон арестовали в ВашингтонеФото: REUTERS
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В Вашингтоне 29 июня, в ходе акции протеста несогласных с миграционной политикой, проводимой администрацией президента США Дональда Трампа, задержали известную американскую актрису Сьюзан Сарандон.

«Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться», — написала 71-летняя Сарандон в своем Twitter. Свою заметку она подкрепила хэштегом "Неподчинение женщин".

Сообщается, что задержали 575 человек. Этот женский марш был направлен против разъединения семей мигрантов. Протестующие были в белых футболках и критиковали инициативу разлучать детей с их родителями - нелегальными мигрантами.

Правоохранительные органы призывали к порядку и прекращению незаконной демонстрации. Всех тех, кто оказывал сопротивление, - они арестовывали. Всем задержанным предъявили штраф, после чего отпустили.

Согласно действующему закону, всех тех, кого обвинили в нелегальном въезде в США передают федеральным маршалам (сотрудникам подразделения Минюста), после чего они попадают в суд. Когда родители находятся под стражей, детей отправляют под присмотр представителей управления по переселению беженцев. После чего несовершеннолетних могут отправить к американским родственникам или в приюты.

Напомним, что даже супруга президента США Меланья Трамп критикует такую позицию.

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