2018-06-29T15:59:38+03:00
Экономика

Стокгольмский арбитраж собирает трибунал для расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»

Глава российского газового холдинга Алексей Миллер подчеркнул, что ранее решения инстанции нарушили баланс интересов сторон в споре с украинской компанией
Денис СУХОВ
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Глава «Газпрома» Алексей МиллерГлава «Газпрома» Алексей МиллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стокгольмский арбитраж формирует трибунал для рассмотрения исков «Газпрома» о досрочном расторжении контрактов с «Нафтогазом Украины». Об этом сообщил глава российского холдинга Алексей Миллер.

«Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска «Газпрома» по расторжению в текущий период времени действующих контрактов», - завил Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров «Газпрома».

Он также подчеркнул, что предыдущие решения Стокгольмского арбитража по контрактам с «Нафтогазом» на транзит и поставку топлива были «асимметричными и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон.

«Газпром», чтобы не усугублять этот дисбаланс - в частности, это касается новых штрафов за 2018-2019 годы в том случае, если решение Стокгольмского арбитража вдруг будет сохранено, подал новый иск на расторжение в текущий период времени действующих контрактов - контракта на поставку газа на Украину и контракта на транзит газа через территорию Украины», - добавил Миллер.

Как сообщал сайт «КП», ранее Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум тяжбам между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа Украине и транзиту топлива по ее территории. Согласно вердикту инстанции, российских холдинг должен выплатить Киеву 2,6 млрд долларов.

В «Газпроме» решение раскритиковали и заявили о намерении полностью обжаловать его.

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