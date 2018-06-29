2018-06-29T16:14:28+03:00
Общество

В Минтрансе одобрили возможное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Чечню

26 июня с данной инициативой к президенту России Владимиру Путину обратился руководитель республики Рамзан Кадыром
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments6
глава Чечни предложил проложить ВСМ в Грозный на основе существующей магистрали из Москвы в Сочиглава Чечни предложил проложить ВСМ в Грозный на основе существующей магистрали из Москвы в СочиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Министерстве транспорта России прокомментировали возможность строительства высокоскоростной магистрали в Чеченскую республику. Как заявил 29 июня замминистра транспорта РФ Алан Лушников, ведомство в целом поддерживает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), что может послужить серьезным поводом для рассмотрения варианта прокладки подобной железнодорожной магистрали в Грозный.

"Мы получили поручение президента России рассмотреть этот маршрут несколько дней назад. Подготовим ответ в установленные сроки. Но в целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения. Тем более, если посмотреть на макрорегион, там Махачкала, Грозный, Ставрополь, Ростов-на-Дону", — приводят слова Лушникова РИА Новости.

В начале недели глава Чечни Рамзан Кадыров направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть вариант строительства ВСМ от Краснодара до Грозного на основе уже планирующейся высокоскоростной магистрали по направлению МоскваАдлер. Руководитель региона предлагает это сделать за счет федерального бюджета.

В ответ Владимир Путин поручил соответствующим ведомствам рассмотреть возможность включения проекта в программу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кирсан Илюмжинов не будет баллотироваться в президенты FIDE и поддержит кандидатуру Дворковича
Китай предложил Турции объединиться для развития двусторонних стратегических отношений
Чижов не нашел препятствий для реализации Северного потока — 2
Болгария, Венгрия и Сербия начнут получать газ через "Турецкий поток"
Составлен топ-10 сериалов первого полугодия 2018
Россиянка играла врачам на флейте, пока ей делали операцию на мозге
В Латвии руководители частных вузов призвали президента республики ветировать запрет обучения на русском языке
Путин посетит Сербию осенью 2018 года
Песков прокомментировал информацию CNN о сирийской сделке Путина и Трампа
Устроившему стрельбу в редакции газеты в США предъявлены обвинения
Актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время митинга против политики Трампа
Стокгольмский арбитраж собирает трибунал для расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»
ЦИК Молдавии признал недействительными выборы мэра Кишинева
Пентагон разработал "говорящие листовки" для пропаганды
Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей бригадам скорой помощи
Власти Москвы заявили, что не имеют отношения к возможной отмене «Дня мертвых» на Красной площади