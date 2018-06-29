В Минтрансе одобрили возможное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Чечню

СЕГОДНЯ 16:14 2018-06-29T16:14:28+03:00

глава Чечни предложил проложить ВСМ в Грозный на основе существующей магистрали из Москвы в Сочи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Министерстве транспорта России прокомментировали возможность строительства высокоскоростной магистрали в Чеченскую республику. Как заявил 29 июня замминистра транспорта РФ Алан Лушников, ведомство в целом поддерживает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), что может послужить серьезным поводом для рассмотрения варианта прокладки подобной железнодорожной магистрали в Грозный.

"Мы получили поручение президента России рассмотреть этот маршрут несколько дней назад. Подготовим ответ в установленные сроки. Но в целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения. Тем более, если посмотреть на макрорегион, там Махачкала, Грозный, Ставрополь, Ростов-на-Дону", — приводят слова Лушникова РИА Новости.

В начале недели глава Чечни Рамзан Кадыров направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть вариант строительства ВСМ от Краснодара до Грозного на основе уже планирующейся высокоскоростной магистрали по направлению Москва — Адлер. Руководитель региона предлагает это сделать за счет федерального бюджета.

В ответ Владимир Путин поручил соответствующим ведомствам рассмотреть возможность включения проекта в программу.