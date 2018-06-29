2018-06-29T16:23:43+03:00
Политика

Путин посетит Сербию осенью 2018 года

Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Президент России Владимир Путин совершит визит в Сербию осенью 2018 года. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Ивица Дачич. Он подчеркнул, что данную информацию ему предоставил российский коллега.

"[Сергей] Лавров сказал мне, что осенью президент России приедет в Сербию", - цитирует ТАСС главу МИД.

Напомним, что 12 июня президент европейского государства Александр Вучич поздравил граждан нашей страны с Днем России. Тогда же он и пригласил Путина посетить Сербию.

Более того, 9 мая этого года, лидер республики вместе с президентом России и израильским коллегой Биньямином Нетаньяху проследовал по Красной площади вместе с участниками шествия "Бессмертного полка", а после политики вместе возложили венки к Могиле Неизвестного солдата, передает сайт kp.ru.

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