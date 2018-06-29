2018-06-29T17:01:15+03:00
Звезды

Составлен топ-10 сериалов первого полугодия 2018

Его представил портал Mashable
Александра БУРОВА
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Названа десятка лучших сериалов первой половины 2018 годаНазвана десятка лучших сериалов первой половины 2018 годаФото: скрин с видео
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Медиа-портал Mashable представил список из 10 лучших сериалов, которые вышли в первой половине 2018 года.

Лидером рейтинга телесериалов стала совсем свежая картина "Поза", вышедшая на экраны 3 июня. Действия происходят в 80х годах 20 века в Нью-Йорке. Главные герои - артисты транссексуалы, которые живут обычной жизнью, со своими мечтами и целями.

Второе место занимает сериал "Барри", сюжет крутится вокруг бывшего морпеха со Среднего Запада, который сейчас работает второсортным киллером. Волею судьбы он получает задание в Лос-Анджелесе, где случайно начинает посещать курсы актёрского мастерства, после чего, вдохновившись, он решает начать свою жизнь с чистого листа.

Тройку лидеров замыкает многосерийная лента "Убивая Еву" о наёмной убийце Вилланель с русскими корнями. Это криминальный триллер от BBC Amerika. Главной "изюминкой" сериала является ироническое изображение сложный жизненных ситуаций.

В списке также представлены сериалы "Соучастник", "На районе", "Диетлэнд", "Террор", "Чи", вторая часть "Американской истории преступлений", которая рассказывает историю убийства всемирно известного модельера и дизайнера Джанни Версаче, а последнюю строчку топ-10 занимает реалити-шоу "Натурал глазами гея".

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