2018-06-29T17:22:28+03:00
В мире

Чижов не нашел препятствий для реализации Северного потока — 2

"Данию без проблем можно обойти физически", - отметил представитель России в Евросоюзе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир ЧижовПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир ЧижовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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То упорство, с которым Копенгаген старается помешать строительству газопровода Северный поток — 2 совершенно не стоит того, чтобы придавать этому факту какое-то серьезное значение. Проект можно пустить в обход Дании. С таким заявлением выступил постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов.

Со слов российского дипломата, никаких препятствий, собственно, нет и быть не может. Строительство проекта уже идет полным ходом.

"Он строится. На сегодняшний день остается одна страна, которая не выдала разрешения. Но ее можно, в принципе, обойти физически", — заявил Чижов в интервью РИА Новости.

Постпред допустил, что Дания все-таки одобрит прокладку Северного потока — 2 через свои территориальные воды. В противном случае, демарш Копенгагена приведет лишь "к небольшому удорожанию проекта и, может быть, к небольшой отсрочке в его запуске".

Накануне датские власти заявили, что намерены задержать реализацию проекта. По словам датского премьера Ларса Лёкке Расмуссена, эту идею сначала нужно обсудить на общеевропейском уровне.

Газопровод Северный поток — 2 будет состоять из двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. И протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект уже одобрили власти ФРГ, Финляндии и Швеции.

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