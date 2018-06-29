Болгария, Венгрия и Сербия начнут получать газ через "Турецкий поток"

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-29T17:20:26+03:00

Газ из «Турецкого потока» потечет через Болгарию, Сербию и Венгрию Фото: REUTERS

Все три страны решили развивать газотранспортные сети в рамках продления второй ветки трубопровода

Изменить размер текста: A A

Болгария, Сербия и Венгрия выразили заинтересованность в продлении газопровода "Турецкий поток" и заявили о начале развития своих газотранспортных сетей. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Что касается потоковой схемы для газа, который будет транспортироваться через морской трубопровод "Турецкий поток": в настоящее время в Болгарии, Сербии и Венгрии приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей", - сказал он.

Глава компании подчеркнул, что данные намерения полностью соответствуют действующему европейскому энергетическому законодательству, поэтому уже в начале 2020 года газ может быть выведен по "Турецкому потоку" в направлении этих трех стран.

Между тем, по словам Миллера, ввод в эксплуатацию первой и второй нитки запланировано провести до конца 2019 года, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Болгария хочет построить свой газопровод протяженностью 400 км и компрессорные станции, также поступит Сербия. Ожидается, что к 2022 году проекты развития внутренних сетей этих стран позволят поставлять природный газ в Центральную Европу, в том числе в Венгрию.