На Армейские международные игры приедут команды из 32 стран

СЕГОДНЯ 17:44 2018-06-29T17:45:10+03:00

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В 2018 году в Армейских международных играх примут участие команды из 32 стран. На престижные ежегодные состязания впервые приедут военные из Алжира, Вьетнама, Судана, Мьянмы, Пакистана и Филиппин. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«На этот раз на Игры приедет 181 команда из 32 стран. Это почти на треть больше, чем в прошлом году», - цитирует сообщение главы военного ведомства сайт argumenti.ru.

Шойгу добавил, что до открытия Игр остался один месяц. По словам министра, за это время принимающим странам предстоит сделать все необходимое, чтобы создать максимально комфортные условия не только для участников состязаний, но и для всех многочисленных поклонников военного спорта.

Добавим, что в этом году конкурсы международных игр организуют Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Иран и Казахстан, пишет ФАН.