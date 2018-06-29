Путин одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря

СЕГОДНЯ 17:57 2018-06-29T17:58:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства о подписании проекта конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы государства.

"Считать целесообразным осуществить подписание конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением, на высшем уровне", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте распоряжения говорится о том, что Путин также разрешает вносить в проект изменения в рамках переговоров о его подписании. Условием является то, что правки не должны носить принципиальный характер.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что пока в политике бушуют страсти по поводу статуса Каспийского моря, экологи занимаются его охраной. Так, например, в прошлом году для привлечения внимания общественности к этой проблеме был устроен настоящий праздник. В рамках "Дня Каспийского моря" прошли тематические сессии, пленарное заседание, круглые столы и научно-практическая конференция.