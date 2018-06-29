Офицеры допинг-контроля прибыли на базу сборной России по футболу
В пятницу, 29 июня, за два дня до матча 1/8 финала ЧМ-2018 в расположение сборной России прибыли офицеры допинг-контроля. Они, как ожидаются, возьмут пробы у футболистов нашей командой.
- На базу в Новогорск приехали представители допинг- контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией, - отмечается в сообщении в Твиттере сборной России по футболу.
Отметим, что каждый из футболистов команд, принимавших участие в чемпионате мира 2018, сдавал хотя бы раз один допинг-контроль. 2700 допинг-тестов было сдано с начала чемпионата мира.
Сборная России по футболу сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в воскресенье, 1 июля. Наша команда впервые в истории попала в плей-офф мирового первенства. Россияне сыграют с испанцами. Последний раз команды играли между собой в товарищеской игре осенью прошлого года, сыграв вничью 3:3 в Санкт-Петербурге.