Офицеры допинг-контроля прибыли на базу сборной России по футболу

СЕГОДНЯ 18:18 2018-06-29T18:19:14+03:00

После всех процедур наша команда продолжит подготовку к матчу с Испанией

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В пятницу, 29 июня, за два дня до матча 1/8 финала ЧМ-2018 в расположение сборной России прибыли офицеры допинг-контроля. Они, как ожидаются, возьмут пробы у футболистов нашей командой.

- На базу в Новогорск приехали представители допинг- контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией, - отмечается в сообщении в Твиттере сборной России по футболу.

Отметим, что каждый из футболистов команд, принимавших участие в чемпионате мира 2018, сдавал хотя бы раз один допинг-контроль. 2700 допинг-тестов было сдано с начала чемпионата мира.

Сборная России по футболу сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в воскресенье, 1 июля. Наша команда впервые в истории попала в плей-офф мирового первенства. Россияне сыграют с испанцами. Последний раз команды играли между собой в товарищеской игре осенью прошлого года, сыграв вничью 3:3 в Санкт-Петербурге.