Глава Минфина США опроверг сообщения о желании Трампа выйти из ВТО
Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп якобы намерен вывести страну из Всемирной торговой организации.
«Здесь нет никакой срочной новости. Это неверно по сути», - подчеркнул Мнучин в эфире Fox Business, отнеся подобные сообщения к «фейковым новостям».
В то же время министр отметил, что это не отменяет обеспокоенности Белого дома по поводу дискриминации США в ВТО.
«Президент высказался ясно, нам и остальным, что обеспокоен по поводу ВТО, что видит несправедливые моменты, что Китай использует организацию в своих интересах, тогда как мы заинтересованы в свободной торговле, в ликвидации барьеров», - добавил Мнучин.
Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на собственный источник, что американский лидер неоднократно говорил сотрудникам своей администрации о необходимости выйти из ВТО, которая «разрабатывалась другими странами мира для разрушения США».
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