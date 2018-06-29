2018-06-29T18:27:55+03:00
В мире

Глава Минфина США опроверг сообщения о желании Трампа выйти из ВТО

Стивен Мнучин отметил обеспокоенность Белого дома в связи с дискриминационной политикой Всемирной торговой организации
Денис СУХОВ
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Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп якобы намерен вывести страну из Всемирной торговой организации.

«Здесь нет никакой срочной новости. Это неверно по сути», - подчеркнул Мнучин в эфире Fox Business, отнеся подобные сообщения к «фейковым новостям».

В то же время министр отметил, что это не отменяет обеспокоенности Белого дома по поводу дискриминации США в ВТО.

«Президент высказался ясно, нам и остальным, что обеспокоен по поводу ВТО, что видит несправедливые моменты, что Китай использует организацию в своих интересах, тогда как мы заинтересованы в свободной торговле, в ликвидации барьеров», - добавил Мнучин.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на собственный источник, что американский лидер неоднократно говорил сотрудникам своей администрации о необходимости выйти из ВТО, которая «разрабатывалась другими странами мира для разрушения США».

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