СЕГОДНЯ 18:52 2018-06-29T18:57:23+03:00

Роскомнадзор предупредил France 24 о возможной приостановке работы в России

По данным ведомства, телеканал нарушил нормы закона о СМИ

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Роскомнадзор предупредил телеканал France 24 о возможной приостановке работы в России из-за нарушения закона о СМИ.

«Роскомнадзор в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ выявил со стороны зарегистрированного в России телеканала France 24 нарушение ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В ходе изучения лицензионных договоров телеканала в Роскомнадзоре сочли, что редакционную деятельность France 24 контролирует иностранное юридическое лицо, что противоречит нормам законодательства.

Ведомство направило компании-учредителю France 24 «Медиа коммуникейшенс» письмо, в котором предупредило о возможной приостановке работы телеканала по решению суда. Кроме того, учредитель может лишиться лицензии на вещание France 24.

В Роскомнадзоре призвали «Медиа коммуникейшенс» в кратчайшие сроки устранить нарушение и проинформировать об этом с приложением подтверждающих документов.

Отметим, что проблемы у France 24 начались через день после того, как телеканал RT France получил предупреждение высшего аудиовизуального совета Франции из-за освещения ситуации в сирийской Восточной Гуте.

Французский регулятор указал на неточности при переводе слов очевидца в репортаже телеканала, а также отметил, что сюжету RT France не хватает «честности, точности в подаче информации и разнообразия точек зрения».

RT объяснил неточности в переводе «технической ошибкой, которую уже исправили. Телеканал заявил, что продолжит представлять все точки зрения при освещении конфликта в Сирии.