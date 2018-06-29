Лавров: Россия не станет выдворять Сноудена в качестве уступки США

СЕГОДНЯ 20:46 2018-06-29T21:10:47+03:00

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Россия не собирается выдворять экс-сотрудника ЦРУ и агента АНБ Эдварда Сноудена против его воли, и тем более передавать его американской стороне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли Москва пойти на такую уступку в преддверии саммита президентов РФ и США.

«Я никогда не обсуждал Эдварда Сноудена с новой американской администрацией. Президент РФ Владимир Путин озвучил позицию России по этому вопросу еще несколько лет назад - решение о том, возвращаться в США или нет, принадлежит самому Сноудену. Мы уважаем его права и не можем просто выгнать его из страны против его воли», - подчеркнул Лавров в интервью британскому «Каналу 4».

Министр также отметил, что Сноуден прибыл в Россию даже без американского паспорта, который был аннулирован во время его перелета в Гонконг.

Напомним, Эдвард Сноуден ялвлялся техническим специалистом, который работал на ЦРУ и АНБ. В 2013 году он принял решение обнародовать секретную информацию по программе PRISM — комплексу мероприятий, с помощью которых спецслужбы США вели негласный сбор информации в сетях электросвязи по всему миру. В частности, перехватывались и записывались миллиарды телефонных звонков, электронных сообщений и данные геолокации владельцев мобильных устройств.

В результате Сноуден был вынужден просить убежище в России. В США ему предъявлены обвинения в хищении государственной собственности, раскрытии данных о национальной обороне и умышленной передаче секретной информации посторонним лицам. В совокупности это грозит 30 годами заключения или смертной казнью.