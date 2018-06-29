Лавров: В ОЗХО наблюдаются серьезные манипуляции

СЕГОДНЯ 21:07 2018-06-29T21:09:41+03:00

По мнению главы МИД РФ, Организация по запрещению химоружия рискует столкнуться с кризисом доверия со стороны мирового сообщества

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До недавнего времени Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пользовалась полным доверием российской стороны, однако с тех пор Москва стала свидетельницей серьезных манипуляций в этом международном органе.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью британскому «Каналу 4».

«До недавнего времени мы доверяли, но с тех пор наблюдаем в Организации серьезные манипуляции. На днях Великобритания и другие созвали специальное заседание стран-членов Конвенции и голосованием приняли решение, которое по сути нарушает все положения Конвенции, наделив технического секретаря правом устанавливать вину. Я считаю, что этот шаг не был тщательно продуман, потому что это очень опасно», - отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что недопустимо нарушать правила ОЗХО, оправдывая это «волей большинства».

«Когда происходит грубое нарушение Конвенции, это неизбежно вызывает обеспокоенность. Мы попробуем отменить принятое решение...Но если оно не будет отменено, думаю, что дни ОЗХО будут сочтены, по крайней мере, она перестанет быть по-настоящему всемирной организацией», - резюмировал глава МИД РФ.

Он также добавил, что в расследовании предполагаемых химатак в Сирии и инцидента в Солсбери ОЗХО допустила грубые нарушения Конвенции по запрещению химического оружия, доверив сбор образцов третьим лицам.

«Процедура сбора образцов соблюдена не была и порядок передачи и хранения тоже, поскольку инспекторы не могут передавать никому полномочия по доставке образцов в лабораторию. Все эти процедуры, прописанные и закрепленные в Конвенции, были нарушены», - заключил министр.