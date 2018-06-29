2018-06-29T22:40:38+03:00
В мире

Конституционный суд Австрии разрешил регистрировать в книгах ЗАГС «третий» пол

Инстанция постановила, что нововведения не противоречат основному закону страны и не требуют изменения юридической базы
Денис СУХОВ
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Фото: TASS/DPA/Daniel ReinhardtФото: TASS/DPA/Daniel Reinhardt
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Конституционный суд Австрии разрешил вносить в книги записей актов гражданского состояния (ЗАГС) «третий» пол, если человек не может однозначно отнести себя к мужскому или женскому.

Суд поставил, что такие интерсексуальные люди имеют права указывать в книгах ЗАГС и иных документах соответствующий им пол. В частности, инстанция рекомендует использовать термины «иной», «смешанный» или «неопределенный».

«Конституционный суд определил, что такое толкование закона о гражданском состоянии сочетается с конституцией. В этой связи не потребуется отменять положения закона, которые подверглись рассмотрению судом», - говорится в тексте постановления.

Подчеркивается, что решение было принято судом на основании Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует соблюдение частной и семейной жизни. Среди прочего она предполагает защиту личности человека по принципу его половой принадлежности, индивидуальности, неприкосновенности и половой ориентации.

Ранее соответствующий иск подал в Конституционный суд Австрии Алекс Юрген из города Линц. В заявлении говорилось, что в органах регистрации актов гражданского состояния ему не предоставили возможность указать в граф пол «смешанный» вместо традиционных «мужского» или «женского».

При рождении пол истца зарегистрировали как «мужской», однако когда он захотел изменить эту запись на «смешанный» выяснилось, что компьютерная программа органов ЗАГС не предполагает такой возможности.

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