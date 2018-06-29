2018-06-29T23:02:32+03:00
В мире

В Пентагоне заявили о космической угрозе со стороны Москвы и Пекина

Отмечается, что российское и китайское оружие, способное поражать орбитальные спутники появится уже в «ближайшем будущем»
Денис СУХОВ
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В Пентагоне заявили о космической угрозе со стороны Москвы и ПекинаВ Пентагоне заявили о космической угрозе со стороны Москвы и ПекинаФото: REUTERS
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Российские и китайские системы космических вооружений активно разрабатываются и появятся уже в ближайшем будущем. Об этом заявил глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.

По словам генерала, оба государства развивают свои способности по уничтожению американских военных спутников оружием как наземного, так и космического базирования.

«Соперничество будет только усиливаться. Обратите внимание на стратегию национальной обороны. Там признается, что наше технологическое превосходство постепенно исчезает», - цитирует высокопоставленного военного портал Defence One.

Издание также напомнило, что в 2014 году Россия вывела на орбиту космический аппарат «Олим-К», который выполнил несколько нерегулярных маневров, приблизившись на расстояние в 7 миль к американским спутникам связи Intelsat.

Утверждается, что инцидент стал поводом для нескольких закрытых встреч в Пентагоне.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп распорядился в кратчайшие сроки сформировать Военно-космические силы страны. В Москве намерения Вашингтона оценили негативно, предположив, что американская сторона стремится разместить вооружения в космическом пространстве.

Напомним, в 1967 году Великобритания, США и СССР подписали соглашение, в соответствии с которым в космосе запрещено размещать любые виды оружия массового поражения. К настоящему времени к договору присоединились 100 государств.

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