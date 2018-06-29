2018-06-29T23:40:04+03:00
Туризм

Туроператор «Натали-Турс» отменил несколько чартеров

Компания объявила об изменении своей чартерной программы вечером в пятницу, 29 июня
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Туроператор «Натали-Турс» объявил об изменении своей чартерной программыТуроператор «Натали-Турс» объявил об изменении своей чартерной программыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вечером в пятницу, 29 июня, туроператор «Панарома-Тур» (компания «Натали-Турс») объявила, что с 30 июня отменяет ряд чартеров: в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), компания объяснила изменения в своей чартерной программе финансовым проблемами, но обещает вернуть туристам деньги по всем отмененным турам. Отмечается, что возврат «будет осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

«Сроков возврата в законе не прописано. Срок ответа на письменное заявление, согласно закону «О защите прав потребителей», составляет 10 дней. В документе не указано, идет ли речь о рабочих или календарных днях. Поэтому допустимо рассматривать срок около 14 календарных дней», - уточнила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Туроператор подчеркивает, что корректировка касается только чартеров, туры на базе регулярных рейсов не отменяются.

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