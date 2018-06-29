В Киеве предложили создать международный центр по противодействию «российским угрозам»

29 Июнь 23:58 2018-06-30T00:15:29+03:00

С такой идеей выступил спикер Верховной рады Украины во время поездки в Вашингтон

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий во время поездки в Вашингтон вместе со своими грузинским, молдавским и польским коллегами выдал очередную идею: украинец предложил создать центр по противодействию «российским угрозам». О чем и сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина, Грузия, Молдавия, Польша и Соединенные Штаты – это «державы, которые находятся на передовой борьбы за спокойствие всего свободного мира», а Балто-Черноморский пояс – это «серая зона», «пояс свободы» на рубеже с Россией и «щит Европы».

«Предложил американским союзникам создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам», - пишет Парубий.

Кроме того, он «призвал американских парламентариев еще до конца этого года принять резолюцию конгресса США о признании Голодомора геноцидом украинского народа».

«После встреч в Вашингтоне я точно знаю, что строительство «Северного потока – 2» будет остановлено!» - заявляет глава украинского парламента.

Как писал сайт kp.ru, ранее США пригрозили санкциями против проекта «Северный поток - 2». Заместитель помощника госсекретаря Сандра Оудкирк подчеркивала, что США рассчитывают, что Европейский союз остановит или отложит строительство газопровода. В Вашингтоне считают, что этот проект является «проблемой для Европы и Украины».