2018-06-30T03:15:09+03:00
Политика

Трамп рассказал, о чем он хочет поговорить с Путиным в Хельсинки

Президент США намерен обсудить с российским коллегой Сирию, Украину и пресловутое «вмешательство» в выборы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в самолетеПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в самолетеФото: REUTERS
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В беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути в Нью-Джерси, Дональд Трамп рассказал, какие темы он хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки.

«Украину, Сирию, выборы», - сказал глава Белого дома, под «выборами» подразумевая пресловутое «вмешательство», которое Вашингтон упорно и бездоказательно приписывает Москве.

«Мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы», - добавил Трамп.

Ранее, отвечая на вопрос, признают ли США Крым российским, он сказал: «Посмотрим». Слова американского лидера приводят корреспонденты президентского пула, сопровождавшие его в поездке, в том числе и репортеры агентства Reuters.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что встреча президентов России и США состоится 16 июля в столице Финляндии. Как ожидается, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ряд мировых проблем, связанных с ситуацией в Сирии и на востоке Украины, а после переговоров стороны подпишут совместный итоговый документ.

Стоит отметить, что запланированный саммит на высшем уровне очень беспокоит некоторые страны. Например, в Великобритании заявили, что договоренности российского и американского лидера могут подорвать позиции НАТО и привести к отмене некоторых совместных военных учений.

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